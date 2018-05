Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP vota contra projetos de lei sobre Eutanásia

"A ideia de que a dignidade da vida se assegura com a consagração legal do direito à morte antecipada, merece rejeição da parte do PCP" afirma João Oliveira.

Por Lusa | 10:36