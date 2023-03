O parlamento volta a debater em plenário o diploma da eutanásia a 31 de março, depois do veto do Presidente da República, em janeiro último. Mas, de acordo com o Público, o novo texto vai estipular que a eutanásia só será permitida se a autoadministração do fármaco fatal (que provoca a morte) pelo próprio doente for impossível por incapacidade física do mesmo (que tem de ser justificada pelo médico).









