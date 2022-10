Com peixe e legumes saídos do Mercado Municipal de Braga, 14 chefes de cozinha preparam, até domingo, 17 pratos da gastronomia tradicional.A entrada é gratuita e pretende promover o que de melhor a região tem para oferecer.O 'Há peixe em Braga' decorre numa tenda montada na Praça do Município e apesar das previsões de chuva, Ricardo Rio acredita no sucesso da iniciativa: "Temos muito para oferecer e com muita qualidade".