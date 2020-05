"Evitar usar maquilhagem": Máscaras podem potenciar aparecimento de acne. Saiba o que fazer para higienizar a pele

A obrigatoriedade de usar máscaras em espaços fechados está a fazer com que muitos portugueses tenham de usar durante várias horas uma máscara de proteção, situação que requer um maior cuidado, nomeadamente ao nível da pele."É importante higienizar bem a pele, antes e depois de usar a máscara. As pessoas que têm uma pele mais sensível devem utilizar um creme protetor. As senhoras devem evitar usar maquilhagem, para que a pele possa respirar melhor", explicou Ana Silva Guerra, cirurgião, àA profissional de saúde alertou para o eventual aparecimento de acne, principalmente a quem já é propício a desenvolver borbulhas e pontos negros."É importante fazer algumas pausas para remover a máscara e deixar a pele respirar. Lavar bem as mãos antes e certificar-nos de que estamos em segurança para o fazer, termina a cirurgiã.