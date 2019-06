Ex-administradores do Hospital São João acusados de difamação

O Ministério Público (MP) do Porto deduziu despacho de acusação contra o antigo Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, pelo crime de "difamação agravada" contra a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.Na origem da acusação está um comunicado, divulgado pelo CA em julho de 2017, que acusa Ana Rita Cavaco de ser "mentirosa", depois de a bastonária ter denunciado, numa carta ao então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que a enfermeira diretora da instituição, Maria Filomena Cardoso, a terá tentado agredir no final de uma visita ao hospital.Aoo CHUSJ recusou comentar as decisões, já que "dizem diretamente respeito aos membros do anterior CA".Sobre a alegada tentativa de agressão, o MP deduziu despacho de arquivamento. "As testemunhas indicadas tiveram versões contraditórias", justifica o MP no documento a que oteve acesso."Vamos recorrer porque o próprio MP considera, no despacho, que a enfermeira me queria agredir", revela aoa bastonária da Ordem dos enfermeiros. Sobre a acusação ao antigo CA do CHUSJ, Ana Rita Cavaco diz estar "muito contente"."Não merecia tais acusações, estava no exercício da minha função, numa visita ao hospital (ver caixa)", diz.Saídas de emergência fechadas a cadeado, blocos operatórios em caves e um serviço de Traumatologia nos últimos pisos do edifício, sem ar condicionado - foram algumas das falhas detetadas pela Ordem dos Enfermeiros na visita realizada ao CHUSJ a 26 de junho de 2017.Na carta enviada ao Governo, Ana Rita Cavaco revelava as falhas do hospital e pedia a demissão da enfermeira diretora, Maria Filomena Cardoso, que, segundo a bastonária, estaria a dar aulas, a realizar o doutoramento, acumulando com o cargo de enfermeira diretora. "Havia semanas em que só ia uma vez ao serviço", conta.Quando confrontada com as falhas, numa reunião, a enfermeira diretora terá tentado agredir, "com murros na face", Ana Rita Cavaco.Os sindicatos que representam os médicos vão realizar uma paralisação nacional nos dias 2 e 3 de julho. A primeira greve decorre no dia 2, convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos. Já a paralisação no dia a seguir é convocada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM)."No dia 3 de julho temos marcada uma manifestação frente ao Ministério da Saúde, às 15h00", contou ao CM João Proença, presidente da FNAM.