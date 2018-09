Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex CEO da TAP Fernando Pinto recebe medalha de mérito do Governo

Seis personalidades foram esta segunda-feira distinguidas pelo Governo com o grau ouro das medalhas de mérito turístico.

O ex presidente executivo da transportadora aérea TAP Fernando Pinto recebeu esta segunda-feira, no Ministério da Economia, o grau ouro das medalhas de mérito de Turismo, que não eram entregues desde 2012.



Suspensas desde 2012 e retomadas este ano, as medalhas de mérito turístico são uma iniciativa governamental que visa distinguir pessoas singulares e instituições, nacionais ou estrangeiras, que tenham contribuído de modo relevante para o desenvolvimento do turismo nacional e para o reconhecimento de Portugal como destino turístico.



O enquadramento legal, de 1982, definiu as categorias ouro, prata e bronze e a atribuição de menções honrosas, sendo as distinções atribuídas objeto de um diploma e de um 'alvará' de concessão publicado em Diário da República, em cerimónia pública de investidura.



Com grau prata foram agraciados Confeitaria Nacional, Ana Garcia, Augusto Pólvora (a título póstumo), ALEP - Associação do Alojamento Local em Portugal e Complexo Vista Alegre.



O bronze foi para Begoña Iñiguez e Adega Mayor, enquanto as menções honrosas foram atribuídas à Rota Vicentina, Passadiços do Paiva e Programa Hospedes (AHP).



Suspensas em 2012 e retomadas este ano, as medalhas destacaram "pessoas que deram um contributo muito importante para posicionar Portugal como Melhor Destino Turístico do Mundo", segundo o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



Já a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, afirmou que "Tal como Portugal é um destino #cantskip, estas são também pessoas #cantskip para o Turismo em Portugal".