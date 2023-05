Ex-CFO crê que privatização da TAP estava subjacente à aprovação da reestruturação

O ex-administrador financeiro da TAP disse esta quinta-feira acreditar que a privatização da companhia aérea estava subjacente à aprovação da reestruturação pela Comissão Europeia, embora não se recorde que esteja mencionado no plano ou na comunicação com Bruxelas.

"Eu acho que a reorganização da TAP passaria pela sua privatização, creio que estava subjacente ao processo de aprovação da reorganização da TAP", respondeu João Gameiro ao deputado Pedro Filipe Soares, na comissão de inquérito à companhia aérea.

O deputado do Bloco de Esquerda (BE) tinha questionado sobre as negociações do plano de reestruturação da TAP com a Comissão Europeia, que o viria a aprovar em dezembro de 2021, e sobre a intenção de privatização novamente da empresa.