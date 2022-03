Ex-diretor de escola em Montalegre condenado por lesar professoras

OTribunal de Montalegre considerou provado que Paulo Alves, antigo diretor do Agrupamento de Escolas Bento da Cruz, agiu com o objetivo de “lesar, prejudicar e ultrajar” as três professoras queixosas, depois de estas não o terem apoiado nas eleições para a direção.As represálias passaram pela “distribuição de serviço em várias escolas ou em escolas distantes da residência, obrigando a grandes deslocações”, bem como ao “indeferimento do pagamento de ajudas de custo, ao arrepio do decidido em situações análogas para outros docentes”, segundo a acusação do Ministério Público.