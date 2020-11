O assalto aos paióis militares de Tancos, em junho de 2017, foi esta terça-feira descrito ao pormenor, no Tribunal de Santarém, pelo arguido João Paulino, que contou como surgiu a ideia - numa conversa de café, em que ficou a saber que as instalações militares “não tinham segurança, as câmaras de vigilância estavam estragadas e não faziam rondas”.