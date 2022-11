Rúben Ribeiro, ex-jogador do Sporting, foi preso em casa, no passado dia 16, no Porto, por violência doméstica. Foi interrogado por um juiz, mas saiu em liberdade com termo de identidade e residência. O médio, de 35 anos, que joga agora na Liga turca, ficou ainda proibido de contactar ou de se aproximar da vítima - a mulher - e obrigado a usar um dispositivo de controlo à distância (vigilância eletrónica).









Ver comentários