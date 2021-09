Ex-presidente d'O Lar do Comércio em Matosinhos acusado de 67 crimes de maus-tratos a idosos

O ex-presidente e um diretor de serviços da instituição O Lar do Comércio, em Matosinhos, estão acusados de 67 crimes de maus-tratos a idosos, dos quais 17 agravados pelo resultado em morte.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, a acusação refere que, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2020, os arguidos, no exercício das funções, "violando as funções dos cargos que ocupavam e apesar de saberem que a instituição dispunha de meios económicos para o fazer, por razões de diminuição e contenção de gastos, deixaram de adquirir para os utentes do lar produtos de higiene e terapêuticos - como seja apósitos para escaras, colchões antiescaras, fraldas, suplementos proteicos -, contiveram gastos em recursos humanos - não contratando os médicos, funcionários e enfermeiros necessários para assegurarem o conforto e cuidados mínimos aos utentes -, assim como contiveram despesas na aquisição de equipamentos e de mobiliário".

Mais indica que os arguidos "atuaram com a consciência de que as suas condutas resultariam na falta de cuidados na saúde, na higiene, na alimentação, na atenção, nos afetos, no entretenimento e socialização dos residentes acamados, determinando o agravamento do estado de saúde, provocando-lhes mazelas físicas e sofrimento físico e psíquico, atentando contra a dignidade da pessoa humana, como ocorreu em 50 dos utentes ali internados". Conclui ainda que os arguidos "atuaram também com a consciência que a omissão dos cuidados aos utentes poderia causar-lhes a morte, e que se conformaram com tal resultado, como veio a suceder em 17 dos utentes ali internados".

A acusação foi deduzida a 27 de julho deste ano contra os dois arguidos, mas também a própria instituição.