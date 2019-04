Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-sede de ministério da Educação muda para residência

Antigo edifício da tutela vai acolher 600 estudantes.

Por Salomé Pinto | 09:03

Vai nascer uma residência universitária para 600 estudantes carenciados do ensino público e privado na antiga sede do Ministério da Educação, localizada na avenida 5 de outubro, em Lisboa.



"É uma ideia fora da caixa do ministro, Tiago Brandão Rodrigues, mas que se encaixa perfeitamente nas prioridades" do Governo, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa.



A reconversão do imóvel, que estava para ser vendido pelo anterior governo de Passos Coelho, "deverá arrancar no final do ano", adiantou o ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, sem, contudo, apontar a data da sua conclusão, que se poderá estender até 2022.



Financiada pelo Estado, com fundos da Segurança Social e do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, a nova residência da 5 de outubro "terá rendas acessíveis, a rondar os 220 euros", revelou o secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.



O Executivo promete ainda avançar com a reconversão de outros edifícios públicos, "em 42 concelhos de norte a sul do País, como pousadas, conventos ou cantinas", afirmou Costa.



O objetivo é oferecer 14 490 camas, novas ou melhoradas, até 2022, com rendas entre 120 euros, no Interior, e 220 euros, nos grandes centros urbanos.



À imagem de Costa, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, anunciou que "vai nascer uma residência na Alameda, com 350 camas", cofinanciada pela autarquia.