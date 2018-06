Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exame de Matemática difícil revolta estudantes

Docentes admitem dificuldade para alunos medianos. Sociedade de Matemática culpa IAVE.

Por Bernardo Esteves | 08:29

"Nunca tinha feito um exame tão complicado. Mudaram a estrutura toda, as cotações e a complexidade. Estávamos habituados a um padrão de exercícios e isto foi o oposto". Carolina Toscano, aluna na Escola Vergílio Ferreira, em Lisboa, estava revoltada no final do exame de Matemática A do 12º ano.



A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) responsabiliza o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), entidade responsável pela elaboração da prova realizada ontem por 44 707 alunos.



"A estrutura foi totalmente diferente dos anos anteriores e os alunos foram para o exame às escuras, porque o IAVE recusou fazer provas-modelo", disse ao CM Jorge Buescu, presidente da SPM. Neste exame foram avaliados dois programas em simultâneo e havia perguntas em alternativa.



"Fomos contra esta situação, não houve igualdade. Os alunos do programa antigo fazem exercícios dos dois programas e os do novo só fazem de um", afirmou Buescu, que considerou "quase vergonhosa" a pergunta 4.



Paulo Correia, da Associação de Professores de Matemática, admite a dificuldade da prova. "Individualmente, cada item é adequado ao programa. Globalmente há aqui dificuldades dos alunos medianos em ter uma nota compatível com o que seria esperado", afirmou ao Correio da Manhã.



"Estudámos muito, mas não era acessível"

A maior parte dos alunos que saía da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, e que fizeram a prova de Matemática A da primeira fase, acharam as matérias de geometria e probabilidades muito difíceis.



"Foi uma prova muito exigente, estudámos muito durante o ano, mas, apesar disso, não era nada acessível", refere o estudante Domingos Reguengo, depois de realizar a ‘prova de fogo’ para a entrada na universidade.