Exame de Português para acesso a universidades nos EUA tem recorde de inscritos

O exame de português do 'National Examinations in World Languages' (NEWL), que confere créditos para acesso ao ensino superior norte-americano, registou um recorde de alunos inscritos e é já o idioma líder nesse segmento, segundo fontes oficiais.

Em declarações à Lusa, o coordenador do ensino português nos Estados Unidos da América (EUA), João Caixinha, afirmou que já se inscreveram 577 alunos para a realização do exame, pelo que o número ainda deverá aumentar, uma vez que as inscrições decorrem até ao final do mês.

"As inscrições abriram no dia 01 de março e em nove dias tivemos esta excelente notícia por parte da 'American Councils for International Education', que é a organização que desenvolveu estes exames em diversas línguas (...) com um programa do 'College Board', que confere os créditos de acesso ao ensino superior nos Estados Unidos. E realmente o português, neste momento, é a língua líder nestes exames do NEWL", explicou Caixinha.