Os exames de radiologia representaram a terceira maior despesa convencionada do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2021, com um gasto de mais de 123 milhões de euros, anunciou o regulador do setor.









“Os encargos com o setor convencionado de radiologia apresentaram uma taxa de crescimento anual de 4,5% entre 2016 e 2021, sendo que foram gastos 123 milhões de euros no último ano em exames radiológicos”, refere a Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

Já a despesa pública com as convenções de Medicina Física e Reabilitação aumentou de 74 milhões de euros em 2016 para mais de 112 milhões em 2021.