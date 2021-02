Exames do 9.º ano em risco de serem anulados devido à Covid-19

O Ministério da Educação (ME) alterou esta sexta-feira o calendário escolar, acrescentando uma semana de aulas no 3º período, e adiou os exames do Secundário para julho e setembro. No entanto, não é ainda certo que todas as provas agora reagendadas venham mesmo a realizar-se. Segundo o Correio da Manhã apurou, o ME admite ainda vir a cancelar as provas finais de Matemática e Português do 9º ano, bem como as provas de aferição, tal como aconteceu no ano letivo passado. Tudo vai depender da evolução da pandemia e da duração do confinamento. Para já, foram canceladas as provas de aferição do 2º ano de Educação Física e Expressões Artísticas, porque eram as que se realizavam mais cedo, dias 3 e 11 de maio, e também porque implicavam riscos de contágio da Covid, devido ao contacto com materiais.Os diretores pedem que a decisão seja tomada rapidamente. "Pelo menos até final de março era importante sermos informados sobre se vai ou não haver provas finais do 9º ano e provas de aferição, porque isto tem implicação no trabalho dos professores e das escolas", afirmou ao CM Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), sublinhando que "até agora o ME está a seguir a mesma lógica do ano passado".Jorge Ascenção, da Confederação Nacional de Associações de Pais (Confap), defende que "quanto mais cedo houver uma definição melhor será". O dirigente prefere que haja provas: "A avaliação externa não faz mal a ninguém e serve para se ter uma noção do nível de conhecimentos e comparar com a avaliação interna".Já a Fenprof defende o cancelamento das provas e acusa o ME de "falta de coragem política e incapacidade para compreender a situação que vivem hoje os alunos". "Não tem sentido manter as provas de aferição, pois os constrangimentos e as condições de trabalho verificadas este ano influenciarão, necessariamente, os resultados, retirando-lhes importância e interesse", afirma a estrutura sindical, defendendo que a avaliação do 2º período seja qualitativa, tendo em conta só duas avaliações no final do ano letivo, como já fazem escolas organizadas em dois semestres.Os alunos chumbam por faltas no ensino à distância. Os professores fazem chamada e marcam faltas, havendo reprovação quando se passa o limite. As escolas devem também informar as comissões de proteção em caso de faltas reiteradas sem justificação.Tiago, 12 anos, e Rafael, com 14, têm-se mantido indiferentes à polémica em torno das aulas de Cidadania, que, por vontade expressa dos pais, nunca frequentaram. Estão no 7º e 9º ano de escolaridade, respetivamente, nas escola Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão, e é onde vão continuar, por decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga . Por sentença dada em final de janeiro, uma juíza do TAF deu razão aos pais dos dois alunos, dando provimento à providência cautelar que pedia a manutenção das crianças nos níveis de ensino para os quais transitaram, apesar de terem "chumbado por faltas". Nunca assistiram às aulas obrigatórias de Cidadania. As duas crianças são os filhos mais novos de um casal de Famalicão que tem seis filhos.Ao Correio da Manhã, embora satisfeito, Artur Mesquita Guimarães, pai dos dois estudantes, diz que é apenas "meia vitória", já que o processo de "reclamação de direitos" foi chumbado pelo mesmo Tribunal. "Já recorremos e estamos convictos de que o tribunal superior nos vai dar razão", atirou confiante.Na prática, esta decisão continua a manter na mão do Conselho de Turma a última palavra sobre se os alunos, mesmo faltando às aulas da disciplina, podem ou não passar de ano. São ambos alunos de mérito "O Tiago foi o melhor aluno da turma, este período. Teve cinco a tudo", reforça o pai, orgulhoso.Uma menina de 12 anos é obrigada a ter aulas online na carrinha do pai de forma a aceder à internet, na aldeia de Serapicos, Vimioso, onde a rede é muito fraca. Leonor Miranda, aluna do 7º ano, tem de sair de casa às 07h30 e a percorrer, juntamente com o pai, cerca de um quilómetro, onde estuda na berma da estrada. "É muito difícil trabalhar nestas condições. Dentro de casa era muito mais quente e fácil para escrever o que os professores mandam e para ouvir o que estão a dizer", explicou ontem ao CM Leonor Miranda. Em Serapicos o frio é acentuado e Leonor teve de arranjar formas de o combater. "Faz bastante vento, a primeira coisa que eu tenho de fazer é fechar as portas e os vidros porque está muito frio. Depois meto um cachecol e roupa adequada", referiu. Leonor diz que a ligação à internet é fraca, o que leva a que nem sempre consiga acompanhar as aulas. "Se não consigo entrar na aula tenho de pedir aos professores ou aos colegas para me mandarem os trabalhos de casa", reforçou.Vítor Miranda acompanha a filha neste desafio. Detentor de gado revela que é uma situação difícil. "Ter de conduzir as vacas e levar a carrinha atrás não é fácil, mas é necessário para ela ter algumas condições de trabalho", afirmou Vítor Miranda. O pai de Leonor explicou ainda que a menina passa alguns dias em casa de uma cunhada sua mas que não sabe até quando vai ser possível.