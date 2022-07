Exames do Secundário: Notas a Matemática melhor do que a Português

Beatriz Pires teve 150 pontos no exame de Português. “Era disto que precisava para entrar na faculdade”, contou a aluna da Escola José Gomes Ferreira, em Lisboa. A nota de Beatriz esteve acima da média na disciplina de Português: os mais de 35 mil alunos que realizaram a prova na 1ª fase dos exames nacionais obtiveram média de 109 pontos - abaixo da registada em 2021.





Melhor estiveram os mais de 34 mil alunos que realizaram a prova de Matemática A: a média subiu 13 pontos, para 119, ou seja, superior à de Português. Miguel Leitão, aluno da José Gomes Ferreira, contribuiu. “Tive 150 e era o que esperava, vai dar para entrar na universidade”, contou. No total das 24 disciplinas a exame, sete subiram a média face a 2021, destacando-se Física e Química A, que passou de negativa para 117 pontos. A maior queda, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação, aconteceu com Geometria Descritiva A, que caiu 20 pontos, e de Matemática B e Biologia e Geologia, ambas com uma quebra na média de 12 pontos. Todas as disciplinas tiveram média positiva, exceto Matemática B.