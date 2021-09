Exames nacionais e provas de aferição deverão "retomar a normalidade" este ano letivo

Os exames nacionais e as provas de aferição deverão "retomar a normalidade" este ano, incluindo as regras dos exames finais do secundário, indicou esta segunda-feira o secretário de Estado e Adjunto da Educação.

"A não ser que tenhamos outra vez -- esperemos que não e tudo indica que não -- alguma excecionalidade, o caminho é o da retoma da normalidade também a respeito da avaliação externa", afirmou João Costa, à margem da apresentação dos resultados de três estudos realizados pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

Nos dois últimos anos letivos, as provas de avaliação externa sofreram alterações devido à pandemia de Covid-19, que levou à suspensão das provas de aferição e das provas finais de 9.º ano.