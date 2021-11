Exames no Ensino Superior estão autorizados na semana entre 2 e 9 de janeiro

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recomendou que as universidades e politécnicos suspendam as aulas presenciais na semana de 2 a 9 de janeiro, mas admitiu que possam ser realizados exames nesse período.A recomendação refere que deve ser garantida "a autorização das deslocações de estudantes, docentes, investigadores e colaboradores para as instituições, incluindo as necessárias para realização de exames presenciais no período de 2 a 9 de janeiro de 2022".O Governo prolongou as férias de Natal até 9 de janeiro nos ensinos Básico e Secundário, para conter a pandemia, mas o Ensino Superior tem autonomia para decidir. Ainda assim, as instituições vão diminuir a presença nas instituições."Devemos ter a responsabilidade de adotar o ensino à distância e reduzir ao mínimo a carga nas instalações. As exceções podem ser os testes e as aulas práticas", disse aoLuís Loures, presidente do Politécnico de Portalegre.