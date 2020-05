Exceção a festas como o Avante! por clarificar

A Festa do Avante!, organizada pelo PCP e que todos os anos junta no início de setembro milhares de pessoas no Seixal para a rentrée política dos comunistas, poderá furar a proibição de festivais até 30 de setembro, segundo a proposta de lei aprovada anteontem no Parlamento com os votos a favor de PS e PAN e a abstenção das restantes bancadas. Mas o diploma ainda terá de regressar à Assembleia da República para ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento