'Bebé sem rosto' tem quatro meses e já palra. Veja o primeiro vídeo do menino que emocionou o País

Estas são as primeiras imagens, em vídeo, de Rodrigo, o menino que ficou conhecido como o ‘bebé sem rosto’, e cuja história, revelada em exclusivo pelo Investigação CM, emocionou o país e deixou todos os portugueses solidários com a dor e revolta de Marlene e David, os pais do bebé que com apenas quatro meses, já palra.

Palra quando tem fome mas, logo a seguir, seguem-se minutos de choro compulsivo ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />