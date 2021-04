Exercício físico pode reduzir risco de sofrer de forma grave da Covid-19

British Journal of Sports Medicine

, revela que a atividade regular previne o risco de agravamento do quadro clínico em caso de ser infetado.O estudo analisou os dados de quase 50 mil pacientes adultos na Califórnia com diagnóstico de Covid-19 de janeiro de 2020 até ao final de outubro de 2020.Robert E, Sallis, médico de família e medicina desportiva do Centro Médico Kaiser Permanente Fontana, que coordenou o estudo, aconselha por isso pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada semanal ou "75 minutos a 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa" semanal.