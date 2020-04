Exército avança com hospital de campanha em Santarém

Com um total de 100 camas, o primeiro hospital de campanha de Santarém foi montado esta quinta-feira na escola básica Alexandre Herculano. Esta estrutura servirá de apoio ao Hospital Distrital de Santarém, sempre que necessite de transferir doentes não infetados com Covid-19, e libertar recursos na própria unidade hospitalar para tratar os casos mais graves.

Do total de camas, 50 vieram da Unidade de Tancos do Exército Português e foram montadas no pavilhão desportivo da Alexandre Herculano; a outra metade, propriedade do Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém, foi distribuída por dois blocos de salas de aulas.

A escola, além do espaço, cedeu secretárias, mesas e cadeiras, entre outro material que servirá de apoio.