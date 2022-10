Exército faz implosão de depósito de água em Tomar

O Exército demoliu, numa implosão com recurso a explosivos, um reservatório de água na localidade de Peralva, Tomar, em apoio a um pedido da autarquia local.

A demolição controlada foi realizada por militares do Regimento de Engenharia N.º 1, sediado em Tancos. O reservatório de água, com cerca de 80 anos e 30 metros de altura, estava desativado há vários anos e "representava um risco para as populações circundantes", explica o Exército.

A operação, que ocorreu na terça-feira, envolveu cerca de duas dezenas de militares e 140 horas "de trabalho de elevado tecnicismo".