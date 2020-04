Exército levanta hospital no Pavilhão Rosa Mota

A partir da próxima semana haverá mais 300 camas, no Porto, para acolher doentes infetados com Covid-19. Esta espécie de ‘hospital de retaguarda’ está a ser montado pelo Exército português no Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota e pretende "aliviar a pressão" aos Hospitais de Santo António e de S. João, ambos no Porto.O objetivo é acolher doentes infetados com Covid-19, mas assintomáticos ou com sintomas ligeiros e sem possibilidade de fazerem isolamento no domicílio. O novo hospital de missão poderá também ser utilizado por doentes infetados e com necessidade de cuidados médicos devido a outras patologias.Esta terça-feira, dezenas de militares equiparam o Rosa Mota com camas provenientes de vários quartéis do País.