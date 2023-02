A operação começou às 09h30 de ontem e irá durar entre uma e duas semanas. Militares do Exército estão no terreno a limpar e a colocar proteções no Quartel da Manutenção Militar e na Casa da Superintendência, na Rua do Ouro, no Porto. Trata-se de dois edifícios do Ministério da Defesa Nacional, que estão transformados em verdadeiros antros de droga.









