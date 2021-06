Exigido apenas teste rápido à Covid-19 para entrar na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou, esta segunda-feira, que a partir do dia 1 de julho, os testes antigénio serão suficientes para poder entrar nos aeroportos madeirenses, realizado até 48 horas antes da viagem, em substituição do PCR.

Miguel Albuquerque, citado pelo Jornal Madeira, garante que esta alteração vem facilitar e agilizar o processo de entrada e controlo.





O horário de encerramento dos bares e restaurantes vai ser alargado para as 00h00, já a partir de terça-feira, e o recolher obrigatório passará a vigorar entre as 01:00 e as 05h00.

A lotação dos estabelecimentos pode ir até dois terços da capacidade, podendo funcionar com mesas de seis pessoas no interior e de 10 no exterior.