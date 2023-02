A refeição resulta num mundo novo de sabores, caracterizado por um universo gigante de especiarias. A ‘Cantina Indiana’ funciona no Centro da Comunidade Hindu de Portugal, no Lumiar, em Lisboa, local onde são servidos pratos da região indiana do Gujarate.



Apelidada de comida exótica, por não ser comum à maior parte da população, “assenta numa dieta vegetariana que admite o consumo de leite e seus derivados”, explica Dolar Parshotam, colaborador da comunidade hindu de Portugal e que gere o restaurante.









