A criação da linha circular do metropolitano de Lisboa que liga o Rato ao Cais do Sodré poderá pôr em causa a colina da Calçada da Estrela, que corre risco de desabar com as escavações. A nova estação da Estrela, cujas obras já começaram, será uma das mais profundas da Europa (54 metros). Só Londres tem uma estação ainda mais funda.