O custo dos trabalhos de expansão da rede de Metro do Porto deverá ter um acréscimo na ordem dos 20 a 30%. Inicialmente, a obra tinha um valor previsto que ascendia a 400 milhões de euros.

Este aumento de custos será suportado pelo Governo. “Esta obra não é isenta a tudo o resto que está a acontecer nos dias que vivemos e, portanto, vamos ter aqui um acréscimo de custos que vamos ter de encontrar forma de financiar”, disse Jorge Delgado, secretário de Estado da Mobilidade Urbana, no final de uma visita à obra de construção da Linha Rosa, lembrando que terá de haver um “esforço grande” do Estado.









