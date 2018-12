Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Expansão dos metros de Lisboa e Porto custa 517 milhões

Linhas Amarela e Verde vão ficar ligadas com novo troço na capital.

Por Edgar Nascimento | 08:45

A expansão dos metros de Lisboa e do Porto vai custar 517 milhões de euros: as obras iniciam-se no primeiro semestre de 2019 e vão prolongar-se até 2023, se não houver atrasos.



O Governo aprovou esta quinta-feira os projetos de expansão, sendo que no metro de Lisboa o custo total ascende a 210 milhões de euros (83 milhões de fundos comunitários), enquanto que no Porto a empreitada é de 307 milhões (107 milhões de fundos comunitários).



No metro de Lisboa vai ser construído um troço de dois quilómetros para ligar as linhas Amarela e Verde, entre Rato e Cais do Sodré, e que contempla duas novas estações: Estrela e Santos.



A estação do Cais do Sodré vai ser remodelada e os viadutos do Campo Grande também vão ser intervencionados. Devido às obras, a linha de comboio entre Santos e o Cais do Sodré vai ser deslocada durante 44 meses.



No que respeita ao metro do Porto, vai ser construída uma nova linha (Rosa), entre a Casa da Música, na Boavista, e São Bento. A linha Rosa vai ter 2,8 quilómetros e quatro estações subterrâneas: Casa da Música, Galiza, Hospital de Santo António e São Bento.



A linha Amarela do metro do Porto vai ser expandida entre Santo Ovídio e Vila d’Este (Vila Nova de Gaia), com um troço de 3,2 quilómetros e com a construção de três novas estações: Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila d’Este.