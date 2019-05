Exploração de lítio alvo de contestação

A exploração e extração do lítio está a provocar uma onda de revolta nas populações das regiões com maiores reservas do ‘petróleo português’, como já começa a ser conhecido.O processo de extração, em minas a céu aberto, vai provocar uma destruição da paisagem. Algumas das zonas estão localizadas em parques e reservas naturais."A exploração implica mineração a céu aberto, altamente destrutivos e predatórios. Recorre a explosões, funciona todos os dias do ano ao longo do tempo que durar a concessão", disse aoEduardo Santos, engenheiro do ambiente."É um processo que contamina as águas, provoca poluição sonora, emissão de poeiras", acrescentou o ambientalista."Preocupa-me as feridas que vão ficar ao nível da paisagem, problemas das contaminação das partículas nas zonas de parques naturais, vinícolas dos vinhos do Dão, rede natura 2000 e de espécies existentes na área ", frisou Renata Almeida, moradora em Oliveira do Hospital."A Serra de Argemela [Covilhã e Fundão] foi destruída por um fogo em 2017. A área ardida corresponde à zona de prospeção", afirmou Maria do Carmo Mendes, autarca da Covilhã.Esta quarta-feira, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou no Parlamento que vai ser lançado o concurso de prospeção de lítio em 9 das 12 zonas identificadas, sem precisar quais.