O Governo declarou a utilidade pública de várias expropriações de propriedades em Vila Nova de Gaia por onde passará a Linha Rubi do metro do Porto, que vai ligar a Casa da Música a Santo Ovídio.A linha inclui a construção de uma nova ponte sobre o Douro e terá um custo total de 435 milhões de euros, dos quais 299 milhões com financiamento do PRR. A construção tem de estar finalizada até meados de 2026.

De acordo com o despacho assinado pelo secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, e publicado em ‘Diário da República’, em causa estão terrenos que “assumem especial significado (...) para a execução das estações subterrâneas do Campo Alegre, Devesas, Soares dos Reis e Santo Ovídio, e dos poços PEV1 e PEV4”. Assumem também “especial significado as parcelas necessárias para a execução das estações da Arrábida, Candal e Rotunda, bem como das passagens inferiores da Rua Rei Ramiro e Rua André de Castro, de modo a garantir uma adequada reorganização dos fluxos rodoviários nas suas imediações, tornando, assim, indispensável a atribuição imediata da posse administrativa sobre os prédios a expropriar”.



O prazo previsto para a empreitada é de 33 meses. Quanto aos encargos financeiros com as expropriações, são da responsabilidade da sociedade Metro do Porto.