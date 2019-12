Extratos da polémica custam 4500 euros

Após a auditoria às contas da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) ter colocado em causa gastos injustificados superiores a 100 mil euros, é agora a vez do Conselho Fiscal entrar em rota de colisão com a direção da AAFDL.

"Todos os valores deviam ter sido analisados, independentemente de valores extraordinários que daí podiam resultar ou de um tempo superior ao previamente acordado", defende o Conselho Fiscal, em parecer. O CM sabe que estão em causa 4500 euros, quantia utilizada no pagamento dos extratos bancários referentes aos últimos cinco anos de atividade. O montante seria exigido pelas instituições bancárias, segundo a direção da AAFDL. Assim, os documentos acabaram por não ser entregues, situação que aos olhos do Conselho Fiscal é "incompreensível".

Em comunicado, a atual direção da AAFDL descarta qualquer responsabilidade, sublinhando que as "despesas não justificadas foram gastos nos mandatos anteriores". Avança igualmente que o relatório da auditoria financeira ainda não está fechado, "decorrendo neste momento a fase de contraditório". Foi com esse objetivo que foi convocada a Reunião Geral de Alunos da última terça-feira. Na presença de antigos presidentes e tesoureiros, mais de 200 alunos aprovaram o pagamento de 500 euros por cada extrato anual, referentes aos últimos cinco anos. Após ser concluída a auditoria, a atual direção da AAFDL promete retirar "as devidas consequências […] incluindo eventuais aspetos civis ou penais".



SAIBA MAIS

Uber e Netflix

Só em plataformas de transporte, como a Uber, a AAFDL gastou mais de 225 euros. 32,97 euros foram gastos a subscrever a Netflix. A auditoria detetou ainda mais de 100 euros em compras fora do País.



13 mil

euros é o valor em multas que a AAFDL teve de pagar por falta de cumprimento dos prazos para a entrega de documentos fiscais, entre maio de 2014 e abril deste ano.



Carro gama alta

A auditoria às contas da AAFDL revelou que foram gastos 116,54 euros no aluguer de um carro BMW. Valor semelhante foi gasto numa refeição, num restaurante fast-food.