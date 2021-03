Fã de natureza? ICNF tem 50 mil árvores para oferecer

A iniciativa insere-se no Dia Internacional das Florestas, data comemorada no próximo dia 21 de março.

Se é fã de natureza, saiba que pode dar o seu contributo através da plantação de uma árvore.O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) lançou uma iniciativa onde disponibiliza gratuitamente 50 mil árvores autóctones produzidas em viveiros a cidadãos e proprietários rurais que queiram plantar árvores nas suas propriedades, num máximo de 10 exemplares por cidadão. Entre as espécies encontram-se medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, castanheiros, amieiros, entre outras folhosas.A iniciativa decorre entre os dias 19 (esta sexta-feira) e o próximo dia 26 de março, nos postos de atendimento do ICNF.Podem recolher árvores para plantação os cidadãos maiores de 18 anos, assim como representantes de entidades privadas sem fins lucrativos (até um máximo de 50 exemplares). Após o levantamento das árvores, as mesmas deverão ser plantadas num prazo máximo de uma semana.Para fazer parte deste projeto só terá de se inscrever para recolher as árvores através do contacto telefónico do local selecionado ou por email para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt. Ao plantar a árvore, deverá também partilhar uma fotografia da plantação para o mesmo email e partilhar a imagem com a hashtag #ICNFsomosTODOSnos. O transporte caberá aos cidadãos.