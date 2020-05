Fábrica da Riberalves na Moita deteta primeiro caso de Covid-19

A fábrica da Riberalves, na Moita, detetou o primeiro caso positivo de infeção pelo novo coronavírus. Ao que oapurou, no dia 12 uma das funcionárias da empresa de distribuição e venda de bacalhau apresentou sintomas coincidentes com a Covid-19 e foi mandada para casa. Dias depois, e na sequência do contacto com a SNS 24, foi sujeita ao teste, no Centro de Saúde de Coina, Barreiro, e o deu positivo.Fonte da empresa confirmou o caso ao, acrescentando que a administração informou a Direção-Geral da Saúde, que solicitou a recolha dos dados pessoais e áreas de residência de todos os trabalhadores que estiveram em contacto com a funcionária infetada. A colaboradora em causa está a recuperar em casa e a fábrica está a laborar com normalidade.

