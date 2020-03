Fábricas de Ovar de portas abertas apesar da crise do coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"O que andamos aqui a fazer? O próprio ministro desautoriza o seu decreto." Salvador Malheiro, autarca de Ovar, irritou-se com a alteração ao diploma do Governo que declarou situação de calamidade pública na terça-feira, face ao número de casos de Covid-19 no concelho.A medida obrigava ao fecho do comércio não essencial e indústrias, mas uma alteração permite que, estas últimas, continuem ...