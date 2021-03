A vacina contra o novo coronavírus da Pfizer/BioNTech, já recebida por centenas de milhares de cidadãos portugueses, está a ser fabricada em dois meses, ou seja, metade do tempo utilizado no início da produção. A aceleração de processos foi revelada, nos Estados Unidos da América, por Germain Morin, vice-presidente da Pfizer, que tem a cargo o abastecimento mundial de medicamentos e vacinas contra doenças raras.









Inovadoras na sua conceção científica, pelo recurso a material genético sintético, as vacinas ARN mensageiro da Pfizer/BioNTech e da Moderna afirmam-se, também, como prodígios da logística e da cooperação multinacional. Germain Morin destaca que, apesar de uma dose da vacina cobrir apenas o tamanho da unha do dedo mínimo, ela inclui mais de 280 componentes e necessita do concurso de três fábricas que implicam travessia do oceano Atlântico.

No caso específico da vacina Pfizer/BioNTech, o processo começa nos Estados Unidos da América, nos arredores da cidade de Saint-Louis, no estado do Missouri, onde se fabricam moléculas de ADN que incluem o código da proteína S do vírus SARS-CoV-2. O S vem de ‘spike’, nome dado aos famosos picos do coronavírus. O material congelado a menos 80 ºC segue depois para laboratórios no estado do Massachusetts e na Alemanha, onde se fabrica o ARN mensageiro.





A última fase decorre na localidade de Puurs, na Bélgica, onde o produto é encapsulado em nanopartículas de gordura. Estamos a falar de gotículas mil milhões de vezes mais pequenas do que é possível ver ao olho nu. E tudo se passa, em absoluto segredo científico, sob o controlo 24 horas por dia de um centro de operações fixado na Irlanda.