Facebook remove grupo com mais de 11 mil elementos assumidos como "racistas unidos pelo Chega"

"racistas unidos pelo Chega. A nossa maior causa é o racismo e destruir o sistema corrupto do 25 de abril. Este é um dos grupos oficiais do partido Chega".

o último ano já foram retirados da rede social mais de um milhão de grupos.

quem defenda esse tipo de valores em nome do Chega.

O Facebook apagou um grupo presente na rede social denominado "Apoiantes do Chega e de André Ventura" com mais de 11 mil membros. Na descrição os elementos do grupo assumiam-se"racistas unidos" pelo partido de extrema-esquerda com o objetivo de destruir o sistema".A decisão do Facebook é tomada no âmbito de uma política de controlo dos discursos de ódio na rede social estendida a todo o mundo. Só nO partido de André Ventura já se manifestou dizendo que repudia os valores defendidos pelo grupo e que não é um partido racista, avança o JN. O partido refere ainda que não vai tolerar