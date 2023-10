Fachada da Assembleia da República iluminada hoje com cores da bandeira de Israel

A fachada da Assembleia da República vai ser esta quarta-feira iluminada com as cores da bandeira de Israel "como manifestação de solidariedade com o povo israelita", decisão que mereceu o acordo do PS, PSD, Chega e IL.

Numa nota enviada à imprensa, o gabinete do presidente da Assembleia da República refere que o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, apresentou na se a Augusto Santos Silva a "proposta de que fosse iluminada, por um certo período, a fachada frontal da Assembleia da República, com as cores da bandeira de Israel, em solidariedade com as vítimas do ataque terrorista perpetrado, no passado sábado, dia 7 de outubro, pelo Hamas e a Jihad Islâmica".

"Consultados os líderes parlamentares, verificou-se que essa proposta merecia o acolhimento dos quatro maiores grupos parlamentares", lê-se no texto, referindo-se ao PS, PSD, Chega e IL.

A nota salienta que "resulta também da consulta realizada aos líderes parlamentares que este ato de solidariedade não deve ser interpretado como qualquer anuência a atos que violem o direito internacional, em particular as resoluções das Nações Unidas".

A fachada da Assembleia da República estará iluminada esta entre as 19h30 e a meia-noite, "com as cores azul e branca, como manifestação de solidariedade do Parlamento português com o povo israelita, vítima do ataque terrorista do Hamas e da Jihad Islâmica".

O movimento islâmico Hamas desencadeou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O Hamas controla a Faixa de Gaza desde 2006 e é classificado como terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel.