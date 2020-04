Fácil e em casa. Veja como costurar uma máscara passo a passo

Saiba quais os materiais necessários e como criar a sua própria máscara de tecido. 6 de Abril de 2020 às 15:16

As máscaras têm sido dos bens mais procurados pelas pessoas ao longo das últimas semanas devido à crescente propagação do coronavírus.



Apesar de não haver evidência científica que prove que o uso deste equipamento evite o contágio, acredita-se que deverá reduzir as hipóteses de transmissão do vírus.



O CM mostra-lhe quais os materiais necessários e como em oito passos pode costurar uma máscara em casa.

O que vai precisar



FERRAMENTAS

- Agulha e linha (máquina de costura, caso tenha) - Tesouras - Alfinetes ou clipes para prender os tecidos





MATERIAIS

- Pelo menos 51cm por 51cm de tecido 100% algodão - 4 tiras de tecido de algodão para os laços com cerca de 46cm de comprimento e 2 cm de largura

ou

- 4 atacadores

ou

- Dois elásticos de costura (0,64cm) com 17,8cm de comprimento cada

Passo 1

PREPARE OS MATERIAIS





Escolha o pedaço de tecido de algodão. Lave-o na temperatura mais quente possível e seque-o.

Dobre o tecido ao meio. Corte um retângulo de 24cm por 16,5cm para criar duas camadas idênticas. Esta será a base da sua máscara.



Passemos aos laços.





Corte 4 pedaços finos de material com cerca de 46cm de comprimento e 2cm de largura. Dobre cada pedaço de tecido duas vezes longitudinalmente e, mais uma vez, para dobrar as arestas internas. Costure uma linha reta ao centro, para impedir que as bordas do tecido se desfaça. Dobre o tecido ao meio. Corte um retângulo de 24cm por 16,5cm para criar duas camadas idênticas. Esta será a base da sua máscara.Passemos aos laços.Corte 4 pedaços finos de material com cerca de 46cm de comprimento e 2cm de largura. Dobre cada pedaço de tecido duas vezes longitudinalmente e, mais uma vez, para dobrar as arestas internas. Costure uma linha reta ao centro, para impedir que as bordas do tecido se desfaça.

Passo 2

ADICIONAR OS LAÇOS





Agarre agora numa das camadas de tecido retangular. Com a parte exterior voltada para si, fixe as 4 presilhas de tecido, uma em cada canto do tecido. Certifique-se de que as presilhas se tocam ao centro do tecido antes de avançar para a próxima etapa. Agarre agora numa das camadas de tecido retangular. Com a parte exterior voltada para si, fixe as 4 presilhas de tecido, uma em cada canto do tecido. Certifique-se de que as presilhas se tocam ao centro do tecido antes de avançar para a próxima etapa.

Passo 3

JUNTAR





Agarre na segunda camada de tecido e alinhe-a com a primeira. Os lados direitos - estampados - do tecido devem estar voltados um para o outro, prensando as presilhas ou elásticos do tecido. Ligue as duas camadas de tecido com os alfinetes.

Passo 4

COMEÇAR A COSTURAR







Certifique-se que as presilhas elásticas ou de tecido ficam presas nos cantos e ensanduichadas pelas duas camadas de tecido, isto enquanto costura as extremidades. A agulha deve passar pelas três camadas: camada superior, presilha ou elástico, e a camada inferior. Faça alguns pontos para a frente e para trás na zona dos elásticos para os prender. Certifique-se que as presilhas elásticas ou de tecido ficam presas nos cantos e ensanduichadas pelas duas camadas de tecido, isto enquanto costura as extremidades. A agulha deve passar pelas três camadas: camada superior, presilha ou elástico, e a camada inferior. Faça alguns pontos para a frente e para trás na zona dos elásticos para os prender.

Passo 5

COSTURAR AO REDOR







Continue a costurar em direção ao ponto inicial, mas pare para permitir um espaço de 3,80cm. Continue a costurar em direção ao ponto inicial, mas pare para permitir um espaço de 3,80cm.

Passo 6

VIRE PARA FORA





Passo 7

DOBRAS