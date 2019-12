"Faço o bem aos outros e recebo ainda melhor": Amélia Alicote vive na rua e diz ser feliz

"A rua é a minha casa. Desde criança que gosto de andar na rua; agora vim cá parar". Amélia Alicote, de 82 anos, vive sem tecto há mais de dois e é apenas um dos 560 casos de sem-abrigo da cidade do Porto - destes, 140 dormem na via pública. A maioria não escolheu esta vida, mas foi para ali que o acaso os levou.foi conhecer alguns casos de pessoas que têm como cama cartões de papel, colocados nas soleiras de portas ou em pequenos espaços entre dois edifícios.Amélia é apenas um desses casos. Com uma infância difícil, criou os irmãos e, mais tarde, os sobrinhos. Hoje, está na rua. "Está a ver onde eu fiquei... Mas eu não me queixo! Estou feliz! Faço o bem aos outros e recebo ainda melhor", disse, com a voz trémula.Outra história, mas com o mesmo destino, teve Pedro, que tem 30 anos e vive nas ruas do Porto desde 2013. Natural de Chaves, perdeu os pais e, sem rumo, decidiu pedir ajuda aos tios, que vivem na Invicta."Infelizmente, não tenho mãe nem pai e os meus tios vivem nuns barracos, não me podem ajudar", confessou. Semanalmente, recebe a visita dos Anjos Amigos - associação que apoia cerca de 50 sem-abrigo na cidade. Enquanto esperava que a cabeleireira dos ‘Anjos’ lhe cortasse o cabelo e aparasse a barba, revelou que quer deixar esta vida. "Há uma coisa que tenho a certeza: quero sair da rua, mas não tenho forças", explicou.No prédio ao lado, encontrámos José Teixeira, de 57 anos, que dorme na rua desde 2015, após problemas com álcool. Agora, com a ajuda dos ‘Anjos’ e da Ordem de Malta, deverá sair da via pública em breve. "Finalmente, vejo a luz ao fundo do túnel", revelou.