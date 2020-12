Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.12.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se com o estado de alerta, declarado a 12 de março, dez dias depois de serem detetados os dois primeiros casos de Covid-19 em Portugal, e já com 78 infetados, a população começou a fechar-se em casa, o estado de emergência, a 18 de março, numa altura em que havia 642 casos e duas mortes, encerrou o País.Dois meses depois, com todas as atividades coletivas suspensas, dos serviços religiosos aos concertos de música, ao futebol, com as fábricas paradas, as escolas fechadas, a maioria em teletrabalho com os filhos em casa e a economia, que não assegurava os bens essenciais, em hibernação havia, ainda assim, 25 mil casos de infeção por SARS-CoV-2, e mil mortes. Mas enquanto o terror italiano encheu os jornais e as televisões, e mobilizou as partilhas nas redes sociais, pôde falar-se do milagre português, mesmo que fosse difícil acreditar nele se se visse, nesses primeiros dias de ninguém, os parques infantis selados, os bancos de jardim arrancados ou isolados com fitas e os carros do Exército a tomarem o espaço público em Lisboa, ao lado das carrinhas das associações de apoio aos sem-abrigo, para distribuir comida aos primeiros excluídos que ocupavam as ruas completamente vazias.Enquanto a frágil teia de subsistência dos mais pobres e a economia paralela se desfaziam, assistia-se à chegada de milhares às ruas da capital, vindos até doutros pontos do País - alguns a pé - e dos primeiros precários desempregados, muitos deles já do setor da restauração. Nesses primeiros dias, as associações de apoio aos sem-abrigo deixaram de poder contar com o trabalho dos voluntários. Nesses primeiros dias, muitos, portugueses e migrantes, estrearam-se debaixo das arcadas da cidade ou recolheram aos abrigos camarários em Lisboa e no Porto, enquanto em casa, em todo o País, as famílias, encolhidas, tentavam manter os laços à distância através de SMS, recados amorosos, afeto a rodos em partilhas no Facebook, mensagens pelo WhatsApp e reuniões pelo Zoom, como se estivessem todos prestes a partir para a guerra.