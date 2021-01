Quase 500 estudantes deslocaram-se esta sexta-feira à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra para realizar exames a quatro cadeiras. A decisão da faculdade de manter a avaliação presencial foi criticada pelos alunos.“Não se compreende que não tenham respondido aos apelos dos estudantes para os testes serem online, à semelhança do que aconteceu com outras faculdades”, lamentou Adriana Cardoso, aluna. O diretor da Faculdade, Francisco Veiga, diz ter seguido as indicações da Reitoria no que respeita à obrigatoriedade da avaliação presencial. Refere que os alunos foram distribuídos por 10 salas, com pontos de desinfeção e oferta de máscaras: “Não entendo como estão tão preocupados com a segurança no interior e no exterior juntam-se, sem máscaras.”