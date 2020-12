A MORTE DA A1I Ontem morreu a filha do Tony Carreira a quem, sem o conhecer, só posso expressar a minha dor solidária.... Publicado por Tiago Salazar em Domingo, 6 de dezembro de 2020

A fadista Cristina Branco e a filha mais nova ficaram feridas no acidente que matou Sara Carreira, na tarde de sábado.A informação é avançada por Tiago Salazar, pai da menina, nas redes sociais. " Efectivamente estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém e, felizmente, saíram apenas com fracturas ósseas", revela o escritor na sua conta de Facebook.



Recorde-se que Sara Carreira, filha de Tony Carreira, foi a única vítima mortal do acidente que fez ainda um ferido grave, o namorado Ivo Lucas, que está ainda no Hospital de Santarém.