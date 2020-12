Fafe atribui 600 vales de Natal no valor de 30 euros a famílias carenciadas

A Câmara de Fafe vai atribuir a famílias carenciadas do concelho 600 vales de Natal, no valor de 30 euros, que poderão descontar na aquisição de produtos no comércio tradicional do concelho, informou esta quinta-feira a autarquia.

Segundo um comunicado daquele município do distrito de Braga, esta ação "visa apoiar os agregados com dificuldades económicas e dinamizar o comércio local".

Esta medida, que representa um investimento de 18 mil euros, constitui um complemento a outras desenvolvidas pela autarquia, nomeadamente a atribuição de cabazes com géneros alimentares, assinala o presidente da câmara, Raul Cunha, citado no comunicado.

Os vales de Natal têm um valor de 30 euros e serão repartidos por 30 destacáveis, cada um com o valor de um euro. Os detentores dos vales podem adquirir, até 31 de janeiro, o que entenderem nos estabelecimentos do comércio tradicional do concelho, em lojas com uma área inferior 200 metros quadrados, exceto bebidas alcoólicas, tabaco e jogos de azar, durante esta época natalícia, explica o município.

Cada vale só poderá ser utilizado uma vez e não haverá lugar a troco, caso a despesa seja inferior à aquisição.

A medida será executada em parceria com a Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.