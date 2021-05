Faixa etária dos 30 anos vacinados contra coronavírus em junho

As pessoas que têm entre 30 e 40 anos vão começar a ser vacinadas contra a Covid-19 a partir de junho. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação, que disse que este processo “vai ser aberto por etapas faseadas”.





O responsável não precisou o dia em que começa a imunização deste grupo etário, mas ao que oapurou deverá acontecer na primeira quinzena do mês e a nível nacional. De acordo com a ‘task force’, a vacinação das pessoas com 50 anos arranca na próxima semana, estando previsto abrir a toma da imunidade às pessoas dos 40 aos 49 na semana seguinte, ou seja, a partir de 31 de maio.A vacinação para as pessoas a partir dos 30 anos deverá iniciar-se uma semana depois. A aceleração deste processo está dependente da chegada de todas as doses que estão previstas nas próximas semanas.

No Algarve, região do continente com menor percentagem de população vacinada – devido ao facto de ser a região com a população mais jovem, logo ainda não incluída nos primeiros grupos de vacinação –, a abertura por etapas faseadas deverá ser antecipada. “Entendeu-se que se deveria reforçar a vacinação nesta região, de forma a aproximar a taxa de vacinação da Administração Regional de Saúde (ARS) Algarve das percentagens das restantes ARS, sem a necessidade de elaborar um processo específico de identificação de grupos prioritários”, explica a ‘task force’. Certo é que, segundo Gouveia e Melo, haverá um momento em que as três faixas etárias (30, 40 e 50) “estão abertas em simultâneo”. “A nossa estimativa é na semana de 8 de agosto termos 70% da população toda vacinada, com uma primeira dose. O que é que isto significa? Significa que todas as pessoas acima dos 30 anos terão tido oportunidade de ser vacinadas”, disse à Renascença.





Segundo o último relatório de vacinação, foram vacinadas com uma dose 3 223 964 pessoas em Portugal (32% da população), das quais 1 437 436 (14%) já têm a vacinação completa.





pormenores



Dois concelhos recuam



Odemira e Montalegre vão recuar no desconfinamento, para a fase de 19 de abril, juntando-se a Arganil e Lamego. Resende avança (ver infografia).





Dez estão em alerta



Dez concelhos têm mais de 120 casos por 100 mil, pelo que estão em alerta: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Golegã, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva.





Certificado a 1 de julho



O certificado sanitário para facilitar a livre circulação na UE deverá entrar em vigor em 1 de julho. A Comissão Europeia está disponível para mobilizar 100 milhões de euros para aquisição de testes PCR à Covid-19.





trabalho à distância obrigatório até dia 31



O teletrabalho mantém-se obrigatório em todos os concelhos de Portugal continental até 31 de maio. A partir de junho, a obrigatoriedade poderá variar em função do risco nos diferentes municípios.





Próxima reabertura ainda sem data



A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que decisões sobre a próxima fase do desconfinamento só serão tomadas depois de uma reunião de peritos, no Infarmed, que ainda não tem data.





Impacto em Lisboa da festa do Sporting



Sobre o aumento de casos na zona de Lisboa e a ligação à festa do Sporting, a ministra da Presidência disse que “na semana passada já era visível o crescimento do R(t)”. “Não cabe ao Governo comentar a causa mas ver onde é significativo o aumento.”