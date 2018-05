Falcão Margarida morre na Amadora

Ave que tem feito ninho em prédio pode ter morrido envenenada.

Por Bernardo Esteves | 01:30

O falcão fêmea, Margarida, que desde 2012 fazia ninho com o macho Zuzu num prédio na Amadora, foi encontrado morto este domingo junto ao edifício. "Foi um vizinho que a encontrou lá em baixo. Fui ver as imagens das câmaras e a última vez que a Margarida apareceu foi no dia 11, às 6h59", contou aoPedro Cotter, dono do apartamento onde os falcões nidificavam numa floreira na janela.Na página do Facebook, ' Zuzu e Margarida ', milhares de pessoas acompanharam desde 2012 a vida do casal de falcões, através das câmaras colocadas por Pedro, cuja filha, Maria, deu o nome aos animais.As últimas imagens mostram Margarida em sofrimento. "Pode ter sido envenenada com os ratos que eles comem ou por alguém maldoso. Ela estava a meio da postura e há também quem diga que possa ter ficado com os ovos presos. Vê-se na imagem que ela está a sofrer, parece pedir ajuda na direção da janela e depois há saltos na imagem e ela desaparece", afirma Pedro Cotter, que vai tentar contactar a Faculdade de Medicina Veterinária para realização de uma autópsia: "Tenho primeiro de saber se ainda é possível depois de todo este tempo".Após a morte de Margarida, Zuzu tem chocado os ovos esporadicamente. Pedro acredita que Zuzu vai encontrar outra parceira para acasalar no próximo ano na mesma floreira.