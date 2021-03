Falha de comunicação impede professores de serem vacinados contra a Covid-19 em Cabeceiras de Basto

Cerca de 180 professores e pessoal não docente do pré-escolar e escolas primárias do concelho de Cabeceiras de Basto não foram vacinados contra a covid-19, este sábado, como estava previsto.Uma falha no sistema de comunicação não enviou as convocatórias por sms aos utentes, que não compareceram no centro de saúde onde enfermeiros e médicos esperaram toda a manhã, incrédulos, por não aparecer ninguém para ser vacinado.O prazo de validade de conservação das vacinas preocupa os responsáveis.Fonte oficial do centro de saúde confirma que os serviços estão a tentar remarcar para amanhã a vacinação, junto dos docentes e pessoal não docente, mas só ao final da tarde haverá certeza quanto a essa hipótese.