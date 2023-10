Circulação retomada no Metro do Porto após falha de energia

A circulação do Metropolitano do Porto foi retomada, depois de ter estado interrompida entre as estações Senhor de Matosinhos e Francos devido a uma falha da energia. A circulação foi retomada por volta das 15h40, revelou à Lusa fonte da empresa.

"Na origem do problema esteve o pico de tensão no fornecimento de energia nas estações de Francos e Mercado", explicou a fonte, que confirmou que a situação está já "ultrapassada e a operação retomada".

A falha de energia chegou a afetar "todas as linhas [da rede], com exceção da Amarela", explicou a fonte.